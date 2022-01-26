Сергей Харитонов — о бое с Тайроном Спонгом: это просто новый вызов

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов ответил на вопросы журналистов в преддверии боя с 36-летним суринамским кикбоксёр Тайроном Спонгом.
«Как я оказался во Флориде? Я не переезжал во Флориду. Просто часто бываю в Америке, в Майами. Повезло, что я не в первый раз буду биться в Майами. Спонг, как и я — ударник. Думаю, будет красивое и жёсткое противостояния в клетке.
Тайрон Спонг давно не дрался в ММА? Дело в том, что Тайрон дрался и в ММА, и в боксе. Он тренируется в одном из лучших залов и у него достаточно серьёзные тренера и спарринг-партнёры. Думаю, он будеn отлично готов к бою.
Тяжело сказать, что будет для меня значить победа. Это просто новый вызов. Я хочу победить, вот и всё. Жду ли я титульный бой? Я не думаю об этом. Самое главное — бой в пятницу. Lальше уже будем думать с руководством лиги — что да как», — сказал Харитонов на пресс-конференции.
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