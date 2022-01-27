«Это фотошоп?» Болельщиков поразило необычное фото Валентина Молдавского
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выложил в своём «инстаграме» необычную фотографию российского бойца Bellator Валентина Молдавского.
«Фотосессия сегодня!» — написал Емельяненко.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Фёдора Емельяненко.
Подписчики активно прокомментировали фотографию:
«Что он кушает?», «Это фотошоп?», «Это как Бейдер видит Валентина перед боем», «Бейдер откажется от боя» «Страшной силы боец, рядом опасно находиться», — написали болельщики.
Напомним, в ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 272. В главном бою сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский.
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