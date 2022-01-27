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Ковингтон: Масвидаль изменяет жене, не общается с детьми и жульничает с налогами

Ковингтон: Масвидаль изменяет жене, не общается с детьми и жульничает с налогами
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Американский боец UFC Колби Ковингтон высказался по поводу своего будущего соперника Хорхе Масвидаля.

«Я не могу извлечь ничего положительного из наших отношений. Хорхе — такой кусок дерьма. Я имею в виду, что он изменяет своей жене, жульничает с налогами, не разговаривает со своими детьми, использует людей. Всё это он делал.

Он использовал меня, потому что ему нужен был кто-то, кто подтолкнёт его к высоким темпам тренировок, кто-то, кто даст ему знания о борьбе и будет тренироваться с ним каждый день, будет рядом с ним, чтобы помочь ему на его пути. Но как только я начал выравниваться, приближаться к нему и обходить его в рейтинге, тогда он вонзил мне нож в спину», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.

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