Чейл Соннен рассказал, почему появилась информация о травме Фрэнсиса Нганну

Бывший претендент на пояс UFC, американец Чейл Соннен считает, что информация о травме Фрэнсиса Нганну связана с тем, что ему нужен отдых.

«Я верю, что эта история о травме Нганну была подброшена не просто так. Причина в том, чтобы получить передышку. Чтобы вытащить вёсла из воды.

Единственная надежда, которая есть у фанатов, это уход Нганну в тень, чтобы дать провести бой Стипе Миочичу с Джоном Джонсом. Стипе — единственный, кто может победить его. Я не утверждаю, что Стипе победит, но он единственный, кому это по силам. Потому что он не слишком большой, не слишком медленный. Если он упадёт, он не будет лежать как черепаха. К тому же он по-собачьи вынослив, он знает, как бороться, он соответствует многим требованиям», — приводит слова Соннена MMA Fighting.