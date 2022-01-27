Мурату Гассиеву предложили бой с непобеждённым хорватским тяжеловесом Хрговичем

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может провести бой с непобеждённым хорватом Филипом Хрговичем. Об этом сообщает BoxingScene.

Помимо Гассиева, в числе претендентов на бой с Хрговичем называется и Энди Руис-младший.

Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.



25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменён из-за перелома у Гассиева.

Недавно сообщалось, что российский боец вернулся к тренировкам после перелома руки, полученного во время тренировочного спарринга.