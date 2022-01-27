Шлеменко назвал фаворита в поединке между Харитоновым и Спонгом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о предстоящем бое между Сергеем Харитоновым и Тайроном Спонгом на турнире Eagle FC в Майами.

«У Сергея Харитонова преимущество, скорее всего, в тяжести. Может быть, у него удар рукой сильнее, чем у Тайрона Спонга. Но преимущество Спонга в том, что он более техничный, более разносторонний боец.



Что касается шансов, я бы дал 60 на 40 в сторону победы Спонга. Если Сергей будет драться в стойке, то у него меньше шансов. Если он будет применять борьбу, то его шансы на победу возрастут, потому что однозначно в борьбе Харитонов лучше, чем Спонг. Поэтому тут такой расклад. А в ударке Спонг очень хорош, он удары ногами бьёт в голову и коленями, и локтями, он очень опасен в стойке», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.