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Камару Усман признался, что хотел бы провести бой с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе

Камару Усман признался, что хотел бы провести бой с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что размышляет о возможности перехода в полутяжёлый вес ради боя с чемпионом лиги в этой весовой категории Яном Блаховичем.

«Я хотел перескочить через дивизион Исраэля Адесаньи и подраться с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе. Я лучший боец в мире вне зависмости от весовой категории и хочу это доказать. Неважно, какая у нас разница в весе, я думаю, что Блахович удобный для меня соперник. Думаю, я бы смог победить его», — приводит слова Камару Усмана GQ.

В середине января 2022 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Камару Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.

Всего на счету Усмана 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

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