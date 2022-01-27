Камару Усман признался, что хотел бы провести бой с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что размышляет о возможности перехода в полутяжёлый вес ради боя с чемпионом лиги в этой весовой категории Яном Блаховичем.
«Я хотел перескочить через дивизион Исраэля Адесаньи и подраться с Яном Блаховичем в полутяжёлом весе. Я лучший боец в мире вне зависмости от весовой категории и хочу это доказать. Неважно, какая у нас разница в весе, я думаю, что Блахович удобный для меня соперник. Думаю, я бы смог победить его», — приводит слова Камару Усмана GQ.
В середине января 2022 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Камару Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.
Всего на счету Усмана 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.
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