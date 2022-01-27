Участники чемпионского боя на ACA 135 уложились в вес

Чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов оказался легче своего соперника, претендента ни титул Абдул-Рахмана Джанаева. Оба успешно сделали вес. На церемонии взвешивания перед ACA 135 в Грозном чемпион показал на весах 84,25 кг, претендент — 84.35 кг. Турнир состоится 28 января 2022 года.
Гасанов получил статус действующего чемпиона взамен временного после того, как Саламу Абдурахманов не смог защищать титул из-за травм. Это первая защита титула для Магомедрасула, ведущего победную серию из 11 поединков с общим рекордом 16 боев при 2 поражениях. Рекорд Джанаева — 15 боев при 2 поражениях.
Абсолютно равный вес показали участники со-главного события 135-го турнира — реванша между экс-чемпионом организации в легчайшем весе Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым — 61,7 кг. Первый бой между ними состоялся весной 2019 года, когда в очень конкурентном противостоянии пояс чемпиона решением судей достался Керимову. В активе Дудаева 27 побед при 6 поражениях, у Керимова 15 побед и ноль поражений. Победитель этого боя может стать претендентом на титул.
Полный кард ACA 135:
Магомедрасул Гасанов (Россия) — Абдул-Рахман Джанаев (Россия)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Рустам Керимов (Россия)
Расул Албасханов (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)
Шамиль Шахбулатов (Россия) — Игорь Жирков (Россия)
Мурад Каламов (Россия) — Томаш Дек (Словакия)
Азамат Пшуков (Россия) — Ленар Сулейманов (Россия)
Карлос Эдуардо (Бразилия) — Адлан Ибрагимов (Россия)
Джамал Магомедов (Россия) — Замир Арипшев (Россия)
Хусанбой Атабаев (Узбекистан) — Денис Сильва (Бразилия).
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