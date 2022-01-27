Махмуд Мурадов не сможет принять участие в поединке с Мишей Циркуновым

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов не сможет выступить на турнире UFC Fight Night 26 февраля. Спортсмен получил травму. Об этом Мурадов сообщил в своём «инстаграме».



«Хочу поделиться грустной новостью, к сожалению, на тренировочных сборах я получил травму. После определённых обследований будет ясно, насколько длительным будет процесс восстановления. Хочу извиниться перед соперником, UFC и всеми своими фанатами. Я безумно хотел выступить 26 февраля, тщательно готовился к этому бою, но к сожалению получил травму. Я был бы рад если бы этот бой перенесли на март, чтобы я успел восстановиться.



Ещё раз прошу прощения у всех кого подвёл, это спорт и порой бывают обстоятельства, которые нам не подвластны», — написал спортсмен в своём «инстаграме».

Соперником Мурадова должен был стать латвийский спортсмен Миша Циркунов.