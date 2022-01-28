Дагестанец из Бахрейна признан «Бойцом года» по ММА среди любителей

Рамазан Гитинов (19-2 по любителям), выступающий за Бахрейн, стал обладателем премии «Amateur MMA Awards» — 2021, ежегодно проводимой IMMAF (Международная Федерация по ММА среди любителей).



За время выступления по любителям, Рамазан Гитинов стал Чемпионом мира IMMAF и 2-х кратным чемпионом Европы IMMAF в весовой категории до 77 кг. Также, Рамазан является #1 в рейтинге p4p среди любителей.



На Чемпионате мира 2021 года, проходящем в эти дни в Абу-Даби, Рамазан вышел в финал и будет драться за звание чемпиона 29 января. В полуфинале Рамазан одержал победу над Чемпионом России 2021 Абдуллой Алиевым. На данный момент, Рамазан имеет беспроигрышную серию 18 побед подряд.



Рамазан является уроженцем Хунзахского района, выступает за Бахрейн с 2017 года. Тренируется под руководством главного тренера сборной Бахрейна по ММА — Эльдара Эльдарова.