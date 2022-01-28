Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дагестанец из Бахрейна признан «Бойцом года» по ММА среди любителей

Дагестанец из Бахрейна признан «Бойцом года» по ММА среди любителей
Комментарии

Рамазан Гитинов (19-2 по любителям), выступающий за Бахрейн, стал обладателем премии «Amateur MMA Awards» — 2021, ежегодно проводимой IMMAF (Международная Федерация по ММА среди любителей).

За время выступления по любителям, Рамазан Гитинов стал Чемпионом мира IMMAF и 2-х кратным чемпионом Европы IMMAF в весовой категории до 77 кг. Также, Рамазан является #1 в рейтинге p4p среди любителей.

На Чемпионате мира 2021 года, проходящем в эти дни в Абу-Даби, Рамазан вышел в финал и будет драться за звание чемпиона 29 января. В полуфинале Рамазан одержал победу над Чемпионом России 2021 Абдуллой Алиевым. На данный момент, Рамазан имеет беспроигрышную серию 18 побед подряд.

Рамазан является уроженцем Хунзахского района, выступает за Бахрейн с 2017 года. Тренируется под руководством главного тренера сборной Бахрейна по ММА — Эльдара Эльдарова.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022