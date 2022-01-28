Брэндон Морено назвал удар в угол Дейвисона Фигейреду актом «мести»

Мексиканский боец смешанных единоборств Брэндон Морено считает, что американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, выступивший тренером бразильца Дейвисона Фигейреду при подготовке с ним к титульному бою на UFC 270, сводит с ним личные счёты.
«У меня нет с ним ничего общего. Я не ненавижу этого парня, я его уважаю. Он сказал, что я предатель, но я просто хочу сказать, что когда я ходил к Джозефу Бенавидезу, это было вызвано необходимостью. Когда я это сделал, я был один, у меня не было моей команды в Тихуане. Это был профессиональный карьерный [шаг], потому что любой заботится о своей семье. Я ставлю свою семью на первое место. Мне плевать, ничего больше, только моя семья, только мои дочери, только моя жена.
Когда я ходил к Джозефу Бенавидезу, это была необходимость. Этот парень делает это не по необходимости. Это ради мести», — передал MMA Fighting мнение Морено о Сехудо.
Напомним, Морено и Сехудо ранее тренировались вместе, но позже Морено тренировался с Джозефом Бенавидезом перед победой Бенавидеза над Сехудо раздельным решением судей в декабре 2016 года. Перед боем UFC 270 Фигейреду заявил, что «снимет голову Брэндону Морено» за Сехудо.
Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.
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