Хабиб пригласил Дэвида Бекхэма на турнир своего промоушена Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может посетить турнир его промоушена Eagle FC 44, который пройдёт в ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США).
«Я отправил ему сообщение примерно месяц назад. Спасибо за напоминание. Я сегодня ему оставлю сообщение, и, возможно, он придёт на шоу», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
Главным событием Eagle FC 44 станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландцем Тайроном Спонгом. Напомним, Харитонов заменил Антониу Силву, который не сможет принять участие в соревнованиях. В соглавном бою встретятся бывший боец UFC американец Рашад Эванс и бразильский грэпплер Габриэль Чекко. Россию представит непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов (9-0).
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