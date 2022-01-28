С Чейла Соннена сняты обвинения по делу о нанесении побоев в Лас-Вегасе
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С бывшего бойца UFC Чейла Соннена сняты обвинения по делу о нанесении побоев. Об этом сообщает MMA Fighting. При этом подчёркивается, что дело может быть открыто вновь в случае установления каких-либо новых обстоятельств произошедшего.
В декабре 2021 года сообщалось, что Чейл оказал физическое насилие в отношении неизвестного мужчины в одном из отелей Лас-Вегаса. По словам очевидца, Соннен устроил драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию.
Последний бой Соннен провёл в июне 2019 года на турнире Bellator 222, проиграв Лиоту Мачиде техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 31 победа, 17 поражений и 1 ничья.
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