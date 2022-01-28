Бой Блаховича и Ракича, который должен был стать главным на турнире UFC, отменён

Поединок с участием польского бойца смешанных единоборств Яна Блаховича с австрийцем Александаром Ракичем на турнире UFC Fight Night отменён. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.
«Источники сообщают, что бой между Александаром Ракичем и Яном Блаховичем отменён из-за того, что Блахович отказался от участия в нём. Его могут перенести на другую дату. 26 марта, вероятно, будет совершенно новое главное событие», — написал Хельвани.
Блахович и Ракич должны были встретиться 26 марта. Их бой должен был стать главным событием спортивного шоу.
Последний поединок бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.
Ракич одержал две победы подряд над бывшими претендентами на титул — Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.
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