Ракич обратился к Блаховичу, снявшемуся с их поединка на турнире UFC

Австрийский боец смешанных единоборств Александар Ракич разместил новый пост в своём «твиттере», где обратился к представителю Польши Яну Блаховичу, с которым он должен был встретиться в главном поединке турнира UFC.



«Выздоравливай поскорее, Ян. Увидимся позже в этом году. Всего наилучшего», — написал Ракич.

«Спасибо и скоро увидимся», — ответил польский боец.

Блахович и Ракич должны были сразиться 26 марта. Их бой должен был стать главным событием спортивного шоу.



Последний поединок бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.

Ракич, одержавший две победы подряд над бывшими претендентами на титул Энтони Смитом и Тиаго Сантосом, стремится получить свой первый в карьере титул. У уроженца Австрии всего один проигрыш в октагоне — раздельным решением судей он победил Волкана Оздемира в декабре 2019 года.