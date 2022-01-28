Ракич обратился к Блаховичу, снявшемуся с их поединка на турнире UFC

Австрийский боец смешанных единоборств Александар Ракич разместил новый пост в своём «твиттере», где обратился к представителю Польши Яну Блаховичу, с которым он должен был встретиться в главном поединке турнира UFC.
«Выздоравливай поскорее, Ян. Увидимся позже в этом году. Всего наилучшего», — написал Ракич.
«Спасибо и скоро увидимся», — ответил польский боец.
Блахович и Ракич должны были сразиться 26 марта. Их бой должен был стать главным событием спортивного шоу.
Последний поединок бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.
Ракич, одержавший две победы подряд над бывшими претендентами на титул Энтони Смитом и Тиаго Сантосом, стремится получить свой первый в карьере титул. У уроженца Австрии всего один проигрыш в октагоне — раздельным решением судей он победил Волкана Оздемира в декабре 2019 года.
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