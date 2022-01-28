Блахович сообщил подробности травмы, вынудившей его отказаться от боя с Ракичем на UFC

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович рассказал о причине, по которой он был вынужден сняться с поединка с австрийцем Александаром Ракичем на турнире UFC.

«К сожалению, я не буду драться 26 марта. У меня травма позвоночника в области шеи. По этой причине не могу тренироваться с тяжёлыми весами. Александар, надеюсь, ещё встретимся в октагоне в первой половине этого года», — написал Блахович в своём «твиттере».



Напомним, Блахович и Ракич должны были сразиться 26 марта. Их поединок должен был стать главным событием спортивного мероприятия.



Последний бой бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Противостояние завершилось уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.

Что касается Ракича, он одержал две победы подряд над бывшими претендентами на титул — Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.