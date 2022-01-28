Нил Магни получил соперника. Ранее он хотел подраться с Хамзатом Чимаевым
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Американский боец смешанных единоборств Нил Магни, выступающий в UFC в полусреднем весе, узнал имя следующего соперника. Как сообщает издание MMAJunkie, ссылающееся на свои источники, им стал соотечественник Нила Макс Гриффин.
Ранее Магни не раз высказывал желание провести поединок с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Сам Чимаев при этом также был не против.
Последний бой 34-летний Магни провёл на турнире UFC Fight Night, состоявшемся 8 мая прошлого года, где встречался с Джеффом Нилом. Победу единогласным решением судей праздновал Магни.
На счету Магни уже 12 побед решением судей. Это повторение рекорда UFC, который до этого установили Сен-Пьер и Диего Санчес.
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