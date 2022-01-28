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«Лучшего человека и быть не могло». Нганну — о том, кто вручал ему пояс UFC вместо Уайта

«Лучшего человека и быть не могло». Нганну — о том, кто вручал ему пояс UFC вместо Уайта
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Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну признался, что был очень рад получить чемпионский пояс промоушена от матчмейкера Мика Мэйнарда.

«Было большой честью получить пояс от Мика Мэйнарда. Лучшего человека и быть не могло», — написал Фрэнсис в своём «инстаграме».

Напомним, после победы Нганну, одержанной в поединке с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 270, президент промоушена Дана Уайт не стал надевать Фрэнсису чемпионский пояс.

Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.

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