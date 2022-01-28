Скончался знаменитый украинский боксёр Владимир Вирчис

Сегодня, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Вирчис. Знаменитому спортсмену было 48 лет.
Как сообщает «Обозреватель», ссылаясь на свои источники, боксёр покончил жизнь самоубийством. В последнее время он находился в состоянии депрессии.
Вирчис — украинский боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории. Первый бой на профессиональном ринге провёл в 1999 году. В 2003-2004 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе. В 2005-2006 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Вирчис одолел представителя Италии Паоло Видоца, завоевав чемпионский титул EBU в тяжёлом весе. В общей сложности провёл 28 поединков, в которых одержал 26 побед.
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