Полный кард Eagle FC 44 с главным поединком Сергей Харитонов — Тайрон Спонг

В ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 44. Главным событием турнира станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландцем Тайроном Спонгом. Начало турнира намечено на 02:00 по московскому времени.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.

Eagle FC 44

Основной кард:



Сергей Харитонов — Тайрон Спонг

Рашад Эванс — Габриэль Чекко

Рэй Борг — Коди Гибсон

Рамазан Курамагомедов — Джон Ховард

Раймонд Магомедалиев — Энтони Нжокуани.



Предварительный кард:



Арман Оспанов — Дилан Сальвадор

Йорган Де Кастро — Шон Ашер

Майлс Хансингер — Демаркус Джексон

Шон Банч — Фирдавс Хасанов

Лоик Раджабов — Зак Зейн

Ситик Мудуев — Маждеддин Айади.