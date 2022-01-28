Полный кард Eagle FC 44 с главным поединком Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
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В ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 44. Главным событием турнира станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландцем Тайроном Спонгом. Начало турнира намечено на 02:00 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.
Eagle FC 44
Основной кард:
Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
Рашад Эванс — Габриэль Чекко
Рэй Борг — Коди Гибсон
Рамазан Курамагомедов — Джон Ховард
Раймонд Магомедалиев — Энтони Нжокуани.
Предварительный кард:
Арман Оспанов — Дилан Сальвадор
Йорган Де Кастро — Шон Ашер
Майлс Хансингер — Демаркус Джексон
Шон Банч — Фирдавс Хасанов
Лоик Раджабов — Зак Зейн
Ситик Мудуев — Маждеддин Айади.
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