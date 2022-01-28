Результаты взвешивания Bellator 273: Молдавский оказался тяжелее Бейдера

В ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 272. В главном бою сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.
Bellator 273. Результаты взвешивания
Основной кард
Райан Бейдер (105,32 кг) — Валентин Молдавский (106,32 кг)
Бенсон Хендерсон (70,67 кг) — Ислам Мамедов (70,58 кг)
Генри Корралес (66,13 кг) — Эйден Ли (66,13 кг)
Сабах Хомаси (77,47 кг) — Джалил Уиллис (77,2 кг)
Предварительный кард
Энрике Барзола (61,69 кг) — Дэррион Колдуэлл (61,6 кг)
Саад Авад (70,76 кг) — Крис Гонсалес (70,58 кг)
Дуэйн Джонсон (84,19 кг) — Далтон Роста (83,73 кг)
Салливан Коули (93,35 кг) — Бен Пэрриш (93,08 кг)
Лукас Бреннан (65,95 кг) — Бенджамин Луго (66,22 кг)
Никита Михайлов (61,51 кг) — Блэйн Шутт (60,78 кг)
Уэббер Алмейда (65,86 кг) vs Фабрисио Франко (68,58 кг).
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