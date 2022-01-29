Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ACA 135: Гасанов нокаутировал Джанаева и сохранил титул чемпиона в среднем весе

ACA 135: Гасанов нокаутировал Джанаева и сохранил титул чемпиона в среднем весе
Комментарии

В Грозном завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 135. В главном событии турнира Магомедрасул Гасанов нокаутировал в четвёртом раунде Абдул-Рахмана Джанаева и защитил титул чемпион организации в среднем весе.

ACA 135. Результаты турнира

Магомедрасул Гасанов победил Абдул-Рахмана Джанаева техническим нокаутом (Раунд 4, 5:00) и сохранил титул в среднем весе;
Рустам Керимов победил Абдул-Рахмана Дудаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28);
Расул Албасханов победил Александро Прайю единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Шамиль Шахбулатов победил Игоря Жиркова удушающим приёмом (Раунд 3, 4:31);
Томаш Дэк победил Мурада Каламова удушающим приёмом (Раунд 1, 1:39);
Азамат Пшуков победил Ленара Сулейманова техническим нокаутом (Раунд 3, 3:36);
Адлан Ибрагимов победил Карлоса Эдуардо техническим нокаутом (Раунд 1, 5:00);
Замир Арипшев победил Бекболота Абдылду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-26, 30-27);
Дэнис Силва победил Хусанбоя Атабаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022