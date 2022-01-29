ACA 135: Гасанов нокаутировал Джанаева и сохранил титул чемпиона в среднем весе

В Грозном завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 135. В главном событии турнира Магомедрасул Гасанов нокаутировал в четвёртом раунде Абдул-Рахмана Джанаева и защитил титул чемпион организации в среднем весе.



ACA 135. Результаты турнира



Магомедрасул Гасанов победил Абдул-Рахмана Джанаева техническим нокаутом (Раунд 4, 5:00) и сохранил титул в среднем весе;

Рустам Керимов победил Абдул-Рахмана Дудаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28);

Расул Албасханов победил Александро Прайю единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Шамиль Шахбулатов победил Игоря Жиркова удушающим приёмом (Раунд 3, 4:31);

Томаш Дэк победил Мурада Каламова удушающим приёмом (Раунд 1, 1:39);

Азамат Пшуков победил Ленара Сулейманова техническим нокаутом (Раунд 3, 3:36);

Адлан Ибрагимов победил Карлоса Эдуардо техническим нокаутом (Раунд 1, 5:00);

Замир Арипшев победил Бекболота Абдылду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-26, 30-27);

Дэнис Силва победил Хусанбоя Атабаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27).