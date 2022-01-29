Вячеслав Дацик проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву решением судей
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик уступил в поединке с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса.
Поединок продлился все три запланированных раунда, в которых никому из спортсменов не удавалось завладеть инициативой. По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву.
Напомним, до поединка с Дукаевым последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.
Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался об идее Дацика провести бой с ним.
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