Бой Чимаева с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Бёрнсом забронирован на UFC 273

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, настойчиво выпрашивавший в соперники претендента на титул в полусреднем весе, кажется, добился своего. Об этом сообщает BJ Penn со ссылкой на информацию журналиста Combate Рафаэля Мариньо в «Твиттере».

Согласно информации источника, Чимаев собирается сразиться с главным претендентом в полусреднем весе 35-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля. Однако это произойдёт только в том случае, если Хамзат сумеет оперативно оформить визу. Первоначально два бойца должны были принять участие на UFC 274 в Бразилии. Однако этот кард недавно был перенесён.

Отмечается, что этот бой, скорее всего, будет схваткой на выбывание из титульной гонки, а победитель получит следующий титульный поединок.

Бёрнс провёл последний бой в июле прошлого года, победив Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.