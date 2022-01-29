Советник Джонса обсудит с руководством UFC возможный бой Джона с Нганну

Влиятельный промоутер Ричард Шефер, который является советником экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, намерен обсудить с руководством UFC возможный бой своего клиента с Фрэнсисом Нганну.
«Я хотел бы организовать бой Джона Джонса с Фрэнсисом Нганну, и я веду переговоры с UFC. Кстати, я собираюсь встретиться с ними в эти выходные здесь, в Лос-Анджелесе.
Джон Джонс хочет, готов и способен драться с кем угодно за титул чемпиона в супертяжёлом весе. Он один из тех парней, которые дерутся с кем угодно», — приводит слова Шефера BJ Penn со ссылкой на The Sun.
Напомним, американец Джон Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда победил соотечественника, Доминика Рейеса, решением судей, защитив свой титул в полутяжёлом весе. После этого он отказался от пояса и заявил, что намерен выступать в тяжёлом дивизионе.
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