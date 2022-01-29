Грэй Мэйнард о Дане Уайте: он просто сутенёр и забирает большую часть денег

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, американец Грэй Мэйнард высказался в адрес своего предыдущего работодателя, президента UFC Даны Уайта.
Он обвинил Уайта в «сутенёрстве» большинства своих спортсменов.
«Он делал деньги на моей крови и платил мне копейки. Он до сих пор зарабатывает на том, что многие бои переигрываются. Я был на пьедестале, потому что работал над собой с трёх лет, когда начал заниматься борьбой. Он просто сутенёр и забирает большую часть денег», — передал слова Грэя BJ Penn со ссылкой на «твиттер» Мейнарда.
Дана Уайт официально не отреагировал на комментарии Грея Мейнарда.
Мейнард выступал в Ultimate Fighting Championship с 2007 по 2018 год, дважды претендуя на титул чемпиона в лёгком весе. У него 13 побед, 7 поражений и 1 ничья. «Хулиган» расстался с UFC в 2019 году, через год после поражения техническим нокаутом от Ника Ленца. Тот бой на сегодняшний день является для него последним.
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