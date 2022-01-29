Фьюри заработает более $ 32 миллионов за защиту титула чемпиона мира против Диллиана Уайта

Ожидается, что чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заработает более $ 32 миллионов долларов за предстоящий поединок с временным чемпионом Диллианом Уайтом, который станет объединительным боем за пояс WBC.

Место и дата проведения боя Фьюри с Уайта ещё не определены.

Фьюри получит 80 процентов от общей суммы гонорара — около $ 32 820 000, а Уайт — остальные 20 процентов, $8 205 000, сообщил MMAFighting.

В преддверии своего последнего поединка Фрэнсис Нганну публично выражал недовольство своим контрактом с UFC. Чемпион в тяжелом весе публично призвал дать ему возможность сразиться с Фьюри в перекрёстном поединке, и Фьюри приветствовал этот вызов в социальных сетях.

Напомним, 23 января чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну получил $600 000 за победу над Сирилем Ганом на турнире UFC 270.