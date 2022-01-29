«Не будем забывать его славу». Зелимхан Пулемётчик прокомментировал победу над Дациком

Россиянин Зелимхан Пулемётчик Дукаев дал комментарий после победы, одержанной в поединке со знаменитым бойцом, соотечественником Вячеславом Дациком. Их противостояние состоялось на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января мск. Бой проходил по правилам бокса.
«Победа была мне предначертана. А так большое спасибо всем моим близким и тем, кто мне помогал. Я ничего не почувствовал, кроме удара в затылок от Дацика. Там был тяжёлый удар. Ну, конечно, не будем забывать его славу. Его удары – машина, сколько людей он снёс. Но, видимо, судьбой мне не было предначертано ему проиграть», — приводит слова Пулемётчика «РЕН ТВ».
Напомним, бой продлился все три запланированных раунда, в которых никому из спортсменов не удавалось завладеть инициативой. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву.
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