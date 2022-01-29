Хабиб: нужно будет подробно обсудить всё с Даной Уайтом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от организации первого в истории своего промоушена турнира на территории США – Eagle FC 44.
«Когда сегодня я проснулся, то чувствовал небольшое напряжение. Будто я сам сегодня буду драться. Чувства были те же. Градус напряжения был большим, но я счастлив. Всё прошло действительно здорово.
Дана прав. Я собираюсь встретиться с ним в следующем месяце в Лас-Вегасе. Нам нужно будет подробно обсудить с ним всё это. Я же только начинаю. А какой у него опыт! Дана лучший, и для меня большая честь учиться у него», — сказал Хабиб (запись доступна на странице MMA Junkie в «Инстаграме»).
Напомним, в главном бою турнира россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом (2-й раунд, 2:55).
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