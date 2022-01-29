«Я никуда не пропал». Александр Волков рассказал о своём состоянии

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
«Я никуда не пропал. Нахожусь в небольшом режиме самоизоляции в связи с тем, что заболел ковидом. Сейчас уже пошёл на поправку, всё хорошо. Думаю, скоро начну тренироваться и готовиться к следующему бою. Но пока нахожусь в самоизоляции», — сказал Волков в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, последний поединок Александр провёл с представителем Польши Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
Следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night 19 марта с британцем Томом Аспиналлом.
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