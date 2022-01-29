Хабиб признался, что Харитонов его удивил

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что был впечатлён планом, который избрал Сергей Харитонов на бой с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом на турнире Eagle FC 44.
«Кто меня удивил на турнире больше всего? Это два человека. Первый — Рэй Борг. Буду честен, не ожидал, что он выступит вот так, это стало сюрпризом.
Второй, конечно же, Сергей Харитонов. Он показал отличный бой, у него был классный гейм-план в бою с сильным соперником. Так что он удивил», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.
Напомним, Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.
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