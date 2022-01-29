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«Работа на песке». Ян показал фото из Таиланда, где готовится к бою со Стерлингом

«Работа на песке». Ян показал фото из Таиланда, где готовится к бою со Стерлингом
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Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото из Тайланда, где он в настоящее время продолжает подготовку к поединку с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Субботнее утро. Работа на песке», — подписал фото Ян.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».

Напомним, Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. Главным поединком турнира будет противостояние австралийского бойца Александра Волкановски и корейца Чон Чхан Сона (Корейский Зомби).

Ранее сообщалось, что Пётр вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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