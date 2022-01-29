«Работа на песке». Ян показал фото из Таиланда, где готовится к бою со Стерлингом
Поделиться
Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото из Тайланда, где он в настоящее время продолжает подготовку к поединку с американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Субботнее утро. Работа на песке», — подписал фото Ян.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».
Напомним, Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. Главным поединком турнира будет противостояние австралийского бойца Александра Волкановски и корейца Чон Чхан Сона (Корейский Зомби).
Ранее сообщалось, что Пётр вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Новость по темеПётр Ян вошёл в топ-10 рейтинга P4P от UFC
Комментарии
- 29 января 2022
-
12:57
-
12:30
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
10:44
-
10:05
-
10:02
-
09:14
-
08:51
-
08:21
-
07:37
-
07:23
-
07:08
-
07:01
-
06:55
-
06:18
-
05:50
-
05:18
-
02:24
-
01:50
-
00:54
-
00:39
-
00:37
- 28 января 2022
-
23:47
-
22:44
-
21:51
-
20:07
-
19:58
-
18:37
-
17:57
-
16:30
Партнерский контент