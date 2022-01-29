Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб объяснил, почему тренерская деятельность тяжелее работы промоутера

Хабиб объяснил, почему тренерская деятельность тяжелее работы промоутера
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил тренерскую деятельность и работу промоутера. По мнению Хабиба, первая тяжелее.

«Я думаю, что тренерская работа тяжелее, чем работа промоутера. Я так думаю. Когда ты тренируешь и идёшь в угол, где сидит твой брат или близкий друг, это забирает слишком много энергии. Промоутерское дело тоже непростое, но тренерство — это иной уровень», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещенном на канале MMAJunkie в YouTube.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022