Хабиб объяснил, почему тренерская деятельность тяжелее работы промоутера

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил тренерскую деятельность и работу промоутера. По мнению Хабиба, первая тяжелее.



«Я думаю, что тренерская работа тяжелее, чем работа промоутера. Я так думаю. Когда ты тренируешь и идёшь в угол, где сидит твой брат или близкий друг, это забирает слишком много энергии. Промоутерское дело тоже непростое, но тренерство — это иной уровень», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещенном на канале MMAJunkie в YouTube.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.