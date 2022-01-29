Тренер Альвареса хочет готовить Джошуа к реваншу с Усиком

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, признался, что заинтересован в подготовке бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях, британца Энтони Джошуа к реваншу с украинцем Александром Усиком.
«Сейчас всё упирается в вопрос времени этого боя. Я действительно поговорил с Эдди Хирном и командой Джошуа. Посмотрим, как всё сложится. Я бы с удовольствием поработал с Энтони. Почему нет? В этом и заключается моя работа. У Джошуа хорошие данные, много сильных сторон, но он не использует их в полной мере», — сказал Рейносо в интервью на канале Fight Hub TV в YouTube.
Джошуа и Усик сражались в сентябре прошлого года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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