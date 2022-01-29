«Он остался таким же простым парнем». Харитонов вспомнил о первой встрече с Хабибом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о соотечественнике, бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб — добродушный парень. Я с ним общался, ещё когда он не был чемпионом. Встретил его 8-9 лет назад, мы пожали руки друг другу, поговорили, точно так, как и сейчас. Он остался таким же простым парнем. Мне очень приятно, что он сейчас подошёл ко мне, я ему руку пожал. Опять мы легко пообщались. Он пожелал мне удачи и сказал, что организует мне следующий бой в Eagle FC. Благодарен ему за это», — сказал Харитонов на пресс-конференции после турнира Eagle FC 44.
Напомним, на Eagle FC 44 Харитонов встречался с Тайроном Спонгом в главном событии спортивного шоу и победил его техническим нокаутом.
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