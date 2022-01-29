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«После тренировки». Фёдор Емельяненко показал фото с Молдавским, Токовым и Михайловым

«После тренировки». Фёдор Емельяненко показал фото с Молдавским, Токовым и Михайловым
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с соотечественниками Валентином Молдавским, Анатолием Токовым и Никитой Михайловым.

«На арене после открытой тренировки», — подписал фото Фёдор.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в ночь с 29 на 30 января Молдавскому предстоит провести поединок с чемпионом Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером. Валентин носит звание временного чемпиона промоушена.

Последний бой Фёдор Емельяненко провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде.

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