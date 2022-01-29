Сергей Харитонов прояснил ситуацию с выступлениями в Bellator и Eagle FC
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, в каком случае продолжит выступление в лиге бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
«Это был контракт на один бой. Я являюсь бойцом Bellator. Если Bellator разрешит мне выступать и дальше, и мой менеджер решит вопрос так, как решил его сейчас, с удовольствием буду выступать и в Bellator, и в Eagle FC.
Я надеюсь, что буду выступать и дальше. Мне 41 год. Считаю, что могу выступать ещё лет 5, может 10. Всё зависит от предложений, которые будут поступать. Тяжело ответить, рассчитываю ли я и дальше биться в Eagle FC, потому что у меня контракт с Bellator. Все вопросы к менеджерам», — сказал Харитонов на пресс-конференции после турнира Eagle FC 44.
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