Сергей Харитонов прояснил ситуацию с выступлениями в Bellator и Eagle FC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, в каком случае продолжит выступление в лиге бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.



«Это был контракт на один бой. Я являюсь бойцом Bellator. Если Bellator разрешит мне выступать и дальше, и мой менеджер решит вопрос так, как решил его сейчас, с удовольствием буду выступать и в Bellator, и в Eagle FC.



Я надеюсь, что буду выступать и дальше. Мне 41 год. Считаю, что могу выступать ещё лет 5, может 10. Всё зависит от предложений, которые будут поступать. Тяжело ответить, рассчитываю ли я и дальше биться в Eagle FC, потому что у меня контракт с Bellator. Все вопросы к менеджерам», — сказал Харитонов на пресс-конференции после турнира Eagle FC 44.