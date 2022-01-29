Хабиб рассказал, почему Дэвид Бекхэм не посетил турнир Eagle FC 44

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм не посетил турнир его промоушена Eagle FC 44, который состоялся в ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США).
«Я общался с Дэвидом. Он сказал, что всё ещё в Лондоне. Он хотел быть здесь и посмотреть бои, но сказал, что по-прежнему в Лондоне. Гонсало Игуаин играет за клуб из Майами? Ооо, я совсем забыл о нём. Возможно, я приглашу его на следующий турнир, ведь он «мадридиста». Это хорошая идея. Я свяжусь с ним. Я близок с Бензема, думаю, они хорошо общаются», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещенном на канале MMAJunkie в YouTube.
Напомним, в главном бою Eagle FC 44 россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом (2-й раунд, 2:55).
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