Названа дата боя Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта

Стала известная возможная дата боя между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом. Как сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер в своём «твиттере», поединок может состояться 23 апреля.
При этом Коппинджер подчеркнул, что организаторы могут выбрать другую дату. Противостояние должно пройти в Великобритании.
Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с украинцем Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым является Уайт.
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