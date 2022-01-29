«Я буду сумасшедшим в ринге». Магомед Исмаилов — про боксёрский бой с Дуродолой

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о предстоящем бойцовском поединке с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.



«Приветствую всех. Как вы знаете, я люблю вызовы и удивлять. Уже в феврале «Чужой против Хищника», профессиональный бокс на РЕН ТВ. Думаете, я сошёл с ума? Так оно и есть, я буду сумасшедшим в ринге!» — написал Исмаилов в своём «инстаграме».



Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля.



41-летний Оланреваджу Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше. Также Дуродола проигрывал Кшиштофу Влодарчику, Илунге Макабу и Майрису Бриедису.



35-летний Магомед Исмаилов провёл последний бой в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, уступив техническим нокаутом в третьем раунде Владимиру Минееву. До этого россиянин не проигрывал в 12 боях подряд.

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