Топор подрался с тренером после поражения от Новосёлова. У него перелом носа и сотрясение

Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков подрался с помощником тренера после боя с Максимом Новосёловым, сообщает телеграм-канал 112. Между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ.
Новосёлов в ходе боя дважды отправлял Топора на настил, перенёс на ногах. Бой завершился досрочно техническим нокаутом во втором раунде.
В рамках того же турнира Вячеслав Дацик по очкам проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву. Бой продлился все три запланированных раунда, в которых никому из спортсменов не удавалось завладеть инициативой. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву.
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