Камил Гаджиев — Хабибу: мы наблюдаем

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил в комментариях под записью в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова, посвящённой дебютному турниру лиги Eagle FC в США.



«Только начинаем, наблюдайте…» — написал Хабиб в своём «инстаграме».



«Мы наблюдаем», — ответил в комментариях Гаджиев.



Напомним, первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир на территории США состоялся в ночь на 29 января в Майами (штат Флорида, США).



В главном поединке турнира россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде.



В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.



Россию также представил непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей Рамазан победил американца Джона Ховарда — 30-27, 30-27, 30-26. На счету 38-летнего Ховарда 18 поражений в 47 боях.