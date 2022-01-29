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Камил Гаджиев — Хабибу: мы наблюдаем

Камил Гаджиев — Хабибу: мы наблюдаем
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Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил в комментариях под записью в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова, посвящённой дебютному турниру лиги Eagle FC в США.

«Только начинаем, наблюдайте…» — написал Хабиб в своём «инстаграме».

«Мы наблюдаем», — ответил в комментариях Гаджиев.

Напомним, первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир на территории США состоялся в ночь на 29 января в Майами (штат Флорида, США).

В главном поединке турнира россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде.

В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.

Россию также представил непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей Рамазан победил американца Джона Ховарда — 30-27, 30-27, 30-26. На счету 38-летнего Ховарда 18 поражений в 47 боях.

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