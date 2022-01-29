Камил Гаджиев — Хабибу: мы наблюдаем

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил в комментариях под записью в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова, посвящённой дебютному турниру лиги Eagle FC в США.
«Только начинаем, наблюдайте…» — написал Хабиб в своём «инстаграме».
«Мы наблюдаем», — ответил в комментариях Гаджиев.
Напомним, первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир на территории США состоялся в ночь на 29 января в Майами (штат Флорида, США).
В главном поединке турнира россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде.
В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.
Россию также представил непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей Рамазан победил американца Джона Ховарда — 30-27, 30-27, 30-26. На счету 38-летнего Ховарда 18 поражений в 47 боях.
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