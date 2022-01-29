Джефф Монсон высказался о поединке с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Александром Емельяненко.



«Думаю, из-за моей прошлой победы над ним, он будет биться более серьёзно. И тогда это тоже не было тренировочным днём для него. Поэтому сейчас это будет важный бой для нас обоих, потому что я хочу доказать, что ещё не закончил с боями. Также и он желает доказать, что всё ещё в строю и ещё может считаться хорошим бойцом. Ещё раз: этот бой важный для нас обоих», — приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».



Напомним, Емельяненко проведёт матч-реванш с Монсоном в промоушене Hardcore MMA. Бой запланирован на 23 февраля.



В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.