Тайрон Спонг высказался о своём поражении Харитонову

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг прокомментировал поражение в бою с российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.



«Готовый умереть приветствует тебя! Я пришёл, попытался, не получилось. Никаких оправданий. Как мужчина и боец я всегда бросаю себе вызов, потому что какой без этого смысл в жизни? Моё первое «П» за десятилетие в любых единоборствах, но, думаю, это было необходимо, потому что «П» для меня означает «Получить урок». Поздравляю Сергея Харитонова, легенды никогда не умирают, было приятно разделить с тобой твой мир», — написал в своём «инстаграме» Тайрон Спонг.

Напомним, бой Спонга и Харитонова прошёл на турнире Eagle FC 44 и был главным событием бойцовского вечера. Турнир прошёл на FLX арене в Майами и закончился победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.



В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.



Россию также представил непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей Рамазан победил американца Джона Ховарда — 30-27, 30-27, 30-26. На счету 38-летнего Ховарда 18 поражений в 47 боях.