Хабиб схватился за голову во время соглавного боя Мамедова на Bellator 273

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов схватился за голову во время боя своего 31-летнего соотечественника Ислама Мамедова с 38-летним американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 273.



Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28.



«Реакция Хабиба на выход Мамедова из гильотины», — так спортивная организация Bellator MMA прокомментировала соответствующий кадр в своём «твиттере».

Видео эмоциональной реакции Хабиба на тяжёлый момент боя Ислама Мамедова появилось в «инстаграме» okko.mma.

Во время боя Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Мамедову в углу. Ислам является учеником отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.



В главном бою турнира встречаются действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Молдавский оказался на 1 кг тяжелее своего оппонента.