Райан Бейдер и Чейк Конго проведут титульный бой-реванш на турнире Bellator 6 мая

38-летний американский боец Райан Бейдер (29-7 MMA, 7-2 BMMA), одержавший победу единогласным решением судей над россиянином Валентином Молдавским и тем самым защитивший титул на Bellator 273, проведёт очередную защиту в бою-реванше с 46-летним французом Чейком Конго (29-7 ММА, 7-2 BMMA). Об этом сообщает пресс-служба Bellator 273 в «Твиттере».
Мероприятие состоится на «Аккор-Арене» в Париже (Франция) 6 мая.
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Напомним, Конго уже пытался завоевать титул чемпиона в тяжёлом весе в сентябре 2019 года в бою с Бейдером, но поединок закончился безрезультатно после того, как американец случайно ткнул Чейку в глаз и француз не смог продолжить встречу. Свой последний поединок француз провёл с Сергеем Харитоновым на Bellator 265, где победу одержал Конго (сабмишен).
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