Илунга Макабу победил Табисо Мчуну и сохранил титул по версии WBC
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В Уоррене (штат Огайо, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Илунга Макабу защищал пояс от посягательств Табисо Мчуну.
Поединок получился близким. Мчуну удавалось выходить на удобную для себя дистанцию и перебивать оппонента. В последних раундах Табисо и вовсе полностью владел преимуществом. Тем не менее по завершении 12 раундов судьи, хоть и раздельным решением, отдали победу Макабу — 115:113, 113:115 и 116:112, что вызвало недовольство Мчуну.
Напомним, на протяжении нескольких месяцев ходят слухи о том, что следующим соперником Макабу может стать Сауль Альварес, который готов подняться в весе. Бойцы уже даже провели встречу.
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