«Я нанёс больше ущерба». Бейдер прокомментировал победу над Молдавским

Американский чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер дал флеш-интервью Джону Маккарти, где высказался о своей победе над Валентином Молдавским на турнире Bellator 273.
Маккарти: «В последнем раунде было мало ударов. Но при подсчёте в судейских карточках всё решил один удар [в первом раунде] и борьба в остальных отрезках. Это то, что сделало разницу в конечном счёте?»
Бейдер: «Это то, о чём я думал. И я надеялся, что сделал для победы достаточно усилий. Чувак, я нанёс больше ущерба своими ударами. И впервые за последнее время судьи обслуживали бой между двумя суперборцами. Я очень рад победе. Тяжёлый бой, жёсткий соперник».
Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.
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