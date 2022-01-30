Абдель-Азиз — о количестве зрителей на турнире Хабиба Eagle FC 44: это снесёт вам крышу

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своём «твиттере», где дал понять, что информация о количестве зрителей на турнире Eagle FC 44 может снести крышу».



«Я только что узнал, сколько было зрителей на Eagle FC 44. Это снесёт вам крышу», — написал Абдель-Азиз.



Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову. Напомним, Eagle FC 44 стал первым турниром лиги на территории США. В главном бою соревнования встречались россиянин Сергей Харитонов и представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.