Президент Bellator согласен с решением судей в бою Бейдер — Молдавский

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о поединке с участием 38-летнего американского чемпиона лиги в тяжёлом весе Райана Бейдера и 29-летнего обладателя титула временного чемпиона, россиянина Валентина Молдавского. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.
«У Бейдера был тяжёлый бой. Валентин — большой парень, это не шутки. Как бы то ни было, думаю, Райан победил, он сделал то, что и должен был сделать. Это был близкий поединок. Думал, что Райан нокаутирует Валентина в первом раунде, но Молдавский вернулся в дело, у него был гейм-план, он демонстрировал контроль в борьбе», — сказал Кокер на пресс-конференции.
В соглавном бою соревнований экс-чемпион UFC, американец Бенсон Хендерсон одолел россиянина Ислама Мамедова.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт:
- 30 января 2022
-
09:55
-
09:48
-
09:26
-
09:24
-
09:17
-
09:13
-
09:08
-
08:25
-
08:06
-
08:00
-
07:32
-
04:34
-
00:46
- 29 января 2022
-
23:23
-
22:18
-
21:43
-
20:47
-
19:52
-
18:39
-
17:57
-
16:27
-
15:52
-
15:20
-
14:25
-
14:05
-
13:35
-
12:57
-
12:30
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
10:44