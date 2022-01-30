Президент Bellator согласен с решением судей в бою Бейдер — Молдавский

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о поединке с участием 38-летнего американского чемпиона лиги в тяжёлом весе Райана Бейдера и 29-летнего обладателя титула временного чемпиона, россиянина Валентина Молдавского. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.

«У Бейдера был тяжёлый бой. Валентин — большой парень, это не шутки. Как бы то ни было, думаю, Райан победил, он сделал то, что и должен был сделать. Это был близкий поединок. Думал, что Райан нокаутирует Валентина в первом раунде, но Молдавский вернулся в дело, у него был гейм-план, он демонстрировал контроль в борьбе», — сказал Кокер на пресс-конференции.

В соглавном бою соревнований экс-чемпион UFC, американец Бенсон Хендерсон одолел россиянина Ислама Мамедова.

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